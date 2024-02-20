Хурцева (Сахарова) Тамара Евгеньевна
Место рожденияРоссия г.Каменск
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Хурцев Валентин Степанович
Отец ребёнка: Хурцев Степан Федорович
Бракосочетание
До 1929
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Лариса Степановна
Отец ребёнка: Хурцев Степан Федорович
Россия г.Москва
Смерть
Неизвестно
СССР г.Москва
Похороны
Неизвестно
СССР г.Москва