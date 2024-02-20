Хурцева (Сахарова) Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурцева (Сахарова) Тамара Евгеньевна

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Место рождения

Россия г.Каменск

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия г.Каменск
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Хурцев Валентин Степанович

Отец ребёнка: Хурцев Степан Федорович

Бракосочетание
До 1929

Муж: Хурцев Степан Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Лариса Степановна

Отец ребёнка: Хурцев Степан Федорович

Россия г.Москва
Смерть
Неизвестно
СССР г.Москва
Похороны
Неизвестно
СССР г.Москва
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