Андрусова (Хурцева / Фурсова /) Анастасия Федоровна
Место рожденияРоссия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Дата рождения05.05.1895
Дата смерти05.10.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1895
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1912
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Андрусов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Работа или профессия
С 1929 по 1945
Колхозница
Смерть
05.10.1969
СССР г.Тамбов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
1969
Тамбов, Тамбовская, СССР