Андрусова (Хурцева / Фурсова /) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова (Хурцева / Фурсова /) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская

Дата рождения

05.05.1895

Дата смерти

05.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1895

Отец: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Мать: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
24.12.1912

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1912

Муж: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Андрусов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Работа или профессия
С 1929 по 1945
Колхозница
Смерть
05.10.1969
СССР г.Тамбов
Причина смерти: Болезнь
Похороны
1969
Тамбов, Тамбовская, СССР
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