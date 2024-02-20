Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиОколо 01.07.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Работа или профессия
С 1902 по 05.02.1918
ст.Ладожская Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.Россия
Батрак
Рождение ребёнка
24.12.1912
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Андрусова Анастасия Федоровна
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1912
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Андрусов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Андрусова Анастасия Федоровна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Андрусова Анастасия Федоровна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Работа или профессия
С 05.02.1918 по 01.07.1918
9-я рота 2-го Северо-Кубанского полка
Красноармеец - рядовой | Ком.полка Воробьев И.Н.
Военная служба
С 05.02.1918 по 01.07.1918
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская ,рядовой 9-й роты 2-го Северо-Кубанского полка, командир Воробьев И.Н.
ГАКК Ф-Р776-269-8 ,дело красного партизана
Образование
Неизвестно
3 класса
Похороны
01.07.1918
Россия Краснодарский кр под г.Кореновском
место не установлено
Смерть
Около 01.07.1918
РСФСР Краснодарский кр.г.Кореновск
Причина смерти: На гражданской войне | При отступлении 2-го СКП ,был взят в плен и расстрелян