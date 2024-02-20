(Андрусова) Ольга Андреевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения24.12.1912
Дата смерти21.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Образование
1933
СССР г.Усть-Лабинск
В 1930г. поступила,а в 1933г. окончила Аграрно-Педагогический техникум по специальности - учитель начальных классов
Рождение ребёнка
24.09.1935
Дочь: Корсун Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Пироженко Иван Яковлевич
СССР Краснодарский кр.,Тбилисский р-н ст.Тбилисская
Бракосочетание
До 1935
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель начальных классов
Смерть
21.01.1966
Краснодар, Прикубанский, Краснодарский, СССР
Причина смерти: Рак
Похороны
23.01.1966
Краснодар, Прикубанский, Краснодарский, СССР
Кладбище 1-го отд. учхоза «Кубань»