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(Андрусова) Ольга Андреевна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

24.12.1912

Дата смерти

21.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1912

Отец: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Мать: Андрусова Анастасия Федоровна

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Образование
1933
СССР г.Усть-Лабинск
В 1930г. поступила,а в 1933г. окончила Аграрно-Педагогический техникум по специальности - учитель начальных классов
Рождение ребёнка
24.09.1935

Дочь: Корсун Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Пироженко Иван Яковлевич

СССР Краснодарский кр.,Тбилисский р-н ст.Тбилисская
Бракосочетание
До 1935

Муж: Пироженко Иван Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель начальных классов
Смерть
21.01.1966
Краснодар, Прикубанский, Краснодарский, СССР
Причина смерти: Рак
Похороны
23.01.1966
Краснодар, Прикубанский, Краснодарский, СССР
Кладбище 1-го отд. учхоза «Кубань»
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