До 12.10.1946г. Уволен в запас из ВС СССР

До 14.03.1943г. В распоряжении Военного Совета 5 ТА / переформирована в 12 ТА /

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