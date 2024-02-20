Андрусов Михаил Андреевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения17.10.1913
Дата смерти29.10.1994
ПолМужской
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Рождение
17.10.1913
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Образование
С 1924 по 1931
Начальная школа ст.Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского кр.
Общее 7 классов
Образование
С 1932
СССР г.Краснодар ФЗО
Средне-специальное
Образование
С 1933 по 1936
Политехнический техникум г.Орджоникидзе / Владикавказ / СО АССР
Средне-специальное | Электротехник 1-го разряда
Работа или профессия
С ?.04.1936 по ?.10.1936
УССР Донецкая обл.г.Славянск-Донбасс
Электротехник | Строительный трест НКПС
Военная служба
?.10.1936
УССР Донецкая обл.г.Славянск-Донбасс
Призван на действительную воинскую службу в ряды РККФ Черноморский флот матрос-электрик на линкоре «Красная Коммуна» ныне «Севастополь»
Демобилизация
15.10.1938
СССР г.Севастополь Черноморский флот
демобилизован по окончании срока службы
Образование
С 01.08.1939 по 05.05.1941
Ленинградское Краснознаменное военно-пехотное училище «Имени Жданова» до марта 1940г.затем переведен в Московское Военно-Инженерное Училище
Высшее военно-техническое,присвоено звание лейтенант инженерных войск | Призван Николаевским ГВК Николаевской обл.УССР.
Бракосочетание
1940
Жена: Андрусова Мария Ефимовна
СССР Краснодарский кр.г.Армавир
Получение воинского звания/чина
05.05.1941
НКО № 0130 Присвоено звание лейтенант ИВ
Военная служба
05.05.1941
СССР Западный фронт
По окончании ВУ направлен командиром взвода в 88 осб 26 и 36 мех.корп. до08.08.1941г.
Военная служба
09.08.1941
СССР Саратовская обл.г.Петровск
По 15.10.1941г. находился на излечении по ранению под г.Ельней Смоленской обл. ППГ № 769 и ЭГ №1692. | Справка ВММ МО СССР № 1037 от 26.03.1956г.Свидетельство о болезни № 465 от 10.10.1941г.
Военная служба
15.10.1941
СССР Калининский фронт
51 отд.стр.бригада, Командир саперной роты.
Военная служба
?.12.1941
СССР Калининский фронт
До 28.03.1942г. Начальник инж.службы 51 отд.стр.бригады | Подтв.Приказ ЮжУрВО № 061 от 16.04.1955г.
Рождение ребёнка
23.03.1942
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Мать ребёнка: Андрусова Мария Ефимовна
СССР Краснодарский кр.,г.Армавир
Получение воинского звания/чина
28.03.1942
4-я Ударная Армия Пр. № 0110 Присвоено звание ст.лейтенат ИВ
Военная служба
28.03.1942
СССР Калининский фронт
До 19.10.1942г.ИО Командира сап.батальона 224 отд.сап.батальона / бывший 51 отл.сап.бригады / 119 сд | Кал.фр. №0110 от 28.02.1942г.
Военная служба
19.10.1942
СССР Юго-Западный фронт
До 18.02.1943г. Дивизионный инженер 119 сд / переформирована в 54 гв.СД / | Приказ № 119 сд от 19.10.1942г.
Получение воинского звания/чина
06.12.1942
ЮЗФ Пр. № 056 Присвоено звание капитан ИВ
Военная служба
18.02.1943
До 14.03.1943г. В распоряжении Военного Совета 5 ТА / переформирована в 12 ТА /
Пр.ЮжУрВО № 061 от 16.04.1955г.
Военная служба
14.03.1943
СССР 3-й Украинский фронт
До 26.09.1943г. Командир сап.батальона 614 отд.сап.бат. 333 СД | Приказ 5 ТА № 0312 от 14.03.1943г.
Получение воинского звания/чина
05.07.1943
ЮЗФ Пр. № 0922 Присвоно звание майор ИВ
Военная служба
26.09.1943
СССР Украинский фронт
До 29.12.1943г. Ком.сап.батальона 337 отд сап.бат. 203 СД. | Приказ Укр.фр. № 01429 от 08.12.1943г. и Боевая характеристика от 19.11.1943г.
Военная служба
29.12.1943
СССР 3-й Украинский фронт
До 19.11.1944г. Командир инж.сап.батальона 4 исб 51исбриг. | Приказ 6 Армии №0614 от 29.12.1943г.
Военная служба
19.11.1944
СССР 2-й Беларусский фронт
До 27.02.1945г. Командир Батальона 1-й штурмовой Комсомольской инж.-сап. бригады РГВ | НИВКА № 0906 от 19.11.1944г.
Военная служба
27.02.1945
СССР 2-й Белорусский фронт
До Сентября 1945г. В резерве офиц.сост.Нач.ИВ | Приказ нач.резерва № 0126 от 07.03.1945г.
Военная служба
?.09.1945
СССР МВО г.Воронеж
До 23.08.1946г. Дивизионный инж. 38гв.стр.Лозовской Краснознаменной дивизии | Приказ 38 гв.СД № 071 от 09.1945г.
Военная служба
23.08.1946
До 12.10.1946г. Уволен в запас из ВС СССР
По ст.43 п.«а» Приказ МВО № 02766 от 20.06.1946г.
Работа или профессия
С ?.01.1947 по ?.02.1948
СССР г.Тамбов Котельно-механический з-д
Инженер-прораб
Бракосочетание
1947
СССР г.Тамбов
Работа или профессия
С ?.02.1948 по 10.09.1951
СССР г.Тамбов Облпотребсоюз
Начальник стройконторы
Развод
11.03.1948
Жена: Андрусова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
30.12.1948
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Мать ребёнка: Андрусова Анна Георгиевна
СССР г.Тамбов
Военная служба
10.09.1951
СССР г.Севастополь Черноморский флот
До 21.09.1951г. в распоряж.ком.ЧФ | Приказ № 0249 от 21.09.1951г.
Военная служба
21.09.1951
СССР г.Севастополь Черноморский флот
До 24.11.1951г. Командир роты 1785 отд.Аэродромно-технического батальона ЧФ. | Приказ ВММ № 03715 от 24.09.1951г.
Военная служба
24.11.1951
СССР г.Севастополь Черноморский флот
До 07.01.1952г. Командир 1858 отд.стр.бат. СУЧФ
Военная служба
07.01.1952
СССР г.Севастополь Черноморский флот
До 05.02.1952г. В резерве КЧФ
Военная служба
05.02.1952
СССР г.Севастополь Черноморский флот
До 29.05.1953г. Командир роты 1725 отд.стр.бат. СУЧФ
Военная служба
29.05.1953
СССР г.Севастополь Черноморский флот
До 31.03.1954г. зам командира по тех.части 1859 отд.стр.б-на 1278 стр.полка 855 стр.бригады ЧФ
Военная служба
31.03.1954
СССР Мурманская обл.г.Полярный
До 31.05.1954г.Передислокация в/части
Военная служба
31.05.1954
СССР Оренбургская обл.г.Орск Юж-Ур.ВО
До 20.06.1955г. Зам.ком. по тех.части 621 отд.стр.б-на
Военная служба
20.06.1955
СССР Оренбургская обл.г.Орск ЮжУрВО
До 14.07.1955г. В резерве Ком ЮжУрВО
Военная служба
14.07.1955
СССР Оренбургская обл.г.Орск ЮжУпВО
До 20.02.1957г. Зам.Нач. по тех.части 158 Упр.карьером ЮжУрВО
Военная служба
20.02.1957
СССР Оренбургская обл.г.Орск ЮжУрВО
Уволен в запас Пенсионное дело № - Ан-23423
Смерть
29.10.1994
Россия Московская обл.г.Озеры
Причина смерти: Болезнь
Похороны
1994
Россия Московская обл.г.Озёры