Андрусова (Клишина) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова (Клишина) Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

20.12.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Клишин Георгий

Мать: Клишина ?

Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 1-Й Брак Неизвестный / 1-Й Брак /

Развод
По 1947

Муж: 1-Й Брак Неизвестный / 1-Й Брак /

Бракосочетание
1947

Муж: Андрусов Михаил Андреевич

СССР г.Тамбов
Рождение ребёнка
30.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрусов Михаил Андреевич

СССР г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-Й Брак Неизвестный / 1-Й Брак /

СССРг.Тамбов
Смерть
20.12.1994
Россия Московская обл.г.Озёры
Похороны
Неизвестно
Россия Московская обл.г.Озёры
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