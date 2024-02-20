Андрусова (Клишина) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти20.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Клишин Георгий
Мать: Клишина ?
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: 1-Й Брак Неизвестный / 1-Й Брак /
Развод
По 1947
Бракосочетание
1947
СССР г.Тамбов
Рождение ребёнка
30.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрусов Михаил Андреевич
СССР г.Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
СССРг.Тамбов
Смерть
20.12.1994
Россия Московская обл.г.Озёры
Похороны
Неизвестно
Россия Московская обл.г.Озёры