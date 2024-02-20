(Андрусова) Пелагея Андреевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти29.09.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
29.09.1922
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь - тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская