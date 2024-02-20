(Андрусова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андрусова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

29.09.1922

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Андрусов / Андросов / Андрей Михайлович

Мать: Андрусова Анастасия Федоровна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
29.09.1922
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь - тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
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