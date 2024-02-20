Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
05.05.1895
Дочь: Андрусова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1896
Сын: Хурцев / Фурсов / Семен Федорович
Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович
Россия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии
Крестьяне-однодворцы
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Хурцев / Фурсов / Илья Федорович
Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович
Россия д. Новосильская Малоархангельского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович
Россия Малоархангельский уезд Орловской губернии
Смерть
Неизвестно