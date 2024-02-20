Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1895

Дочь: Андрусова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд Дросковская волость д.Новосильская
Рождение ребёнка
1896

Сын: Хурцев / Фурсов / Семен Федорович

Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Россия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии
Крестьяне-однодворцы
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Хурцев / Фурсов / Илья Федорович

Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Россия д. Новосильская Малоархангельского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Россия Малоархангельский уезд Орловской губернии
Смерть
Неизвестно
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