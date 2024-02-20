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Хурцев / Фурсов / Семен Федорович

Место рождения

Россия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии

Дата рождения

1896

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Мать: Хурцева / Фурсова / 1-Й Брак Неизвестная

Россия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии
Крестьяне-однодворцы
Военная служба
С 1915 по 1918
Служба в Армии Российской Империи
Военная служба
С ?.02.1918 по ?.10.1918
Красноармеец 9 роты 2-го Северо-Кубанского полка
Под ст.Грязницкой Липецкой обл попал в плен к белым и расстрелян .Личное дело партизана арх.№ 562,оп.-1, фонд-Р776 ГАКК
Место жительства
До 1918
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская ул.Красноармейская-39
Смерть
После 1919
Россия Волгоградская обл.с.Грязнуха
Причина смерти: На войне ,пленен,расстрелян белыми
Похороны
Неизвестно
Россия Волгоградская обл.с.Грязнуха
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