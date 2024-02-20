Хурцев / Фурсов / Семен Федорович
Место рожденияРоссия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии
Дата рождения1896
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Россия с.Новосильское Малоархангельский уезд Орловской губернии
Крестьяне-однодворцы
Военная служба
С 1915 по 1918
Служба в Армии Российской Империи
Военная служба
С ?.02.1918 по ?.10.1918
Красноармеец 9 роты 2-го Северо-Кубанского полка
Под ст.Грязницкой Липецкой обл попал в плен к белым и расстрелян .Личное дело партизана арх.№ 562,оп.-1, фонд-Р776 ГАКК
Место жительства
До 1918
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская ул.Красноармейская-39
Смерть
После 1919
Россия Волгоградская обл.с.Грязнуха
Причина смерти: На войне ,пленен,расстрелян белыми
Похороны
Неизвестно
Россия Волгоградская обл.с.Грязнуха