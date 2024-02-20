Хурцев / Фурсов / Илья Федорович
Место рожденияРоссия д. Новосильская Малоархангельского уезда Орловской губернии
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Россия д. Новосильская Малоархангельского уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
1917
Сын: Хурцев / Фурсов / Иван Ильич
Мать ребёнка: ?
Похороны
1920
неизвестно
Смерть
После 1920
пропал безвести
Причина смерти: Неизвестно
Место жительства
До 1921
Россия Краснодарский кр.Усть-лабинский р-н,ст.Ладожская ул.Красноармейская-5
По данным переписи населения ст.Ладожской за 1920г. с ним проживали: м-3,ж-1.