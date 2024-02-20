Хурцев / Фурсов / Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХурцев / Фурсов / Иван Ильич

Хурцев / Фурсов / Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Хурцев / Фурсов / Илья Федорович

Мать: ?

Бракосочетание
До 1941

Жена: Хурцева / Фурсова /-Страхова Александра Ульяновна

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
16.01.1942

Сын: Хурцев / Фурсов / Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова /-Страхова Александра Ульяновна

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Смерть
?.08.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести | ЦАМО Ф - 58-18004-270
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close