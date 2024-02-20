Хурцев / Фурсов / Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Хурцев / Фурсов / Илья Федорович
Мать: ?
Бракосочетание
До 1941
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
16.01.1942
Сын: Хурцев / Фурсов / Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Хурцева / Фурсова /-Страхова Александра Ульяновна
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Смерть
?.08.1942
Причина смерти: На войне пропал без вести | ЦАМО Ф - 58-18004-270