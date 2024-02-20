Хурцева / Фурсова /-Страхова (Рыбалко) Александра Ульяновна
Место рожденияРоссия Белгородская губ.
Дата рождения11.02.1915
Дата смерти13.11.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1915
Отец: Рыбалко Матвей
Россия Белгородская губ.
Рождение ребёнка
10.04.1939
Сын: Страхов Николай
Отец ребёнка: Страхов Александр
Бракосочетание
До 1941
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
16.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Страхов Александр
Рождение ребёнка
16.01.1942
Сын: Хурцев / Фурсов / Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Хурцев / Фурсов / Иван Ильич
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Страхов Александр
Смерть
13.11.1986
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская