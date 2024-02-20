(Хурцев) Ева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хурцев) Ева Федоровна

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

26.08.1922

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Мать: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
26.08.1922
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Около 27.08.1922
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
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