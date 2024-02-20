(Хурцев) Ева Федоровна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти26.08.1922
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Смерть
26.08.1922
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Около 27.08.1922
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская