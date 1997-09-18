Хурцев Василий Фёдорович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Дата рождения31.12.1907
Дата смерти18.09.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1907
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
09.05.1941
Сын: Хурцев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
13.03.1943
Дочь: Маккавеева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
16.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
15.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна
РСФСР, Ростовская обл., г. Семикаракорск
Смерть
18.09.1997
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия Ростовская обл.г.Семикаракорск