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Хурцев Василий Фёдорович

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Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская

Дата рождения

31.12.1907

Дата смерти

18.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1907

Отец: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Мать: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Бракосочетание
1940

Жена: Хурцева Таиса Митрофановна

Рождение ребёнка
09.05.1941

Сын: Хурцев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна

Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
13.03.1943

Дочь: Маккавеева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна

Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
16.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна

Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
15.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурцева Таиса Митрофановна

РСФСР, Ростовская обл., г. Семикаракорск
Смерть
18.09.1997
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия Ростовская обл.г.Семикаракорск
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