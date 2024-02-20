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Хурцев Алексей Федорович

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Место рождения

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Хурцев / Фурсов / Федор Семенович

Мать: Хурцева / Фурсова / 2-Й Брак / Татьяна Егоровна

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 25.11.1927

Сын: Хурцев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Хурцева Мария

Рождение ребёнка
1930

Сын: Хурцев / Фурцев / Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Хурцева Мария

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Хурцев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Хурцева Мария

Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Смерть
Неизвестно
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