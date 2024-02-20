Хурцев Алексей Федорович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 25.11.1927
Мать ребёнка: Хурцева Мария
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хурцев / Фурцев / Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Хурцева Мария
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
10.08.1937
Мать ребёнка: Хурцева Мария
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Смерть
Неизвестно