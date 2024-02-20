Хурцев Виктор Алексеевич
Место рожденияРоссия Ростовская обл г.Семикаракорск
Дата рождения10.08.1937
Дата смертиОколо 2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937
Отец: Хурцев Алексей Федорович
Мать: Хурцева Мария
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
29.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г.Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2011
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар