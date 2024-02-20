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Хурцев Виктор Алексеевич

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Место рождения

Россия Ростовская обл г.Семикаракорск

Дата рождения

10.08.1937

Дата смерти

Около 2011

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1937

Отец: Хурцев Алексей Федорович

Мать: Хурцева Мария

Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Рождение ребёнка
29.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г.Краснодар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2011
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар
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