Хурцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 25.11.1927
Отец ребёнка: Хурцев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хурцев / Фурцев / Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Хурцев Алексей Федорович
СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
10.08.1937
Отец ребёнка: Хурцев Алексей Федорович
Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Смерть
Неизвестно