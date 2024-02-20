Хурцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурцева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.11.1927

Сын: Хурцев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Хурцев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Хурцев / Фурцев / Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Хурцев Алексей Федорович

СССР Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
10.08.1937

Сын: Хурцев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Хурцев Алексей Федорович

Россия Ростовская обл г.Семикаракорск
Смерть
Неизвестно
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