Хурцев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 25.11.1927
Дата смертиОколо 2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.11.1927
Отец: Хурцев Алексей Федорович
Мать: Хурцева Мария
Рождение ребёнка
11.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хурцева Мария Степановна / 1-Й Брак /
Россия г.Москва
Бракосочетание
До 1954
Рождение ребёнка
23.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хурцева Мария Степановна / 1-Й Брак /
Россия Краснодарский кр.г.Сочи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хурцева Раиса Васильевна
Развод
Неизвестно
Жена: Хурцева Вера Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хурцева Вера Ильинична
Развод
Неизвестно
Смерть
Около 2012
Россия Краснодарский кр, г.Ейск
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр г.Ейск