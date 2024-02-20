Хурцев Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурцев Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 25.11.1927

Дата смерти

Около 2012

Пол

Мужской

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Жена

Около 1927 г.р.
1922 г.р.
1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.11.1927

Отец: Хурцев Алексей Федорович

Мать: Хурцева Мария

Рождение ребёнка
11.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурцева Мария Степановна / 1-Й Брак /

Россия г.Москва
Бракосочетание
До 1954

Жена: Хурцева Мария Степановна / 1-Й Брак /

Рождение ребёнка
23.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хурцева Мария Степановна / 1-Й Брак /

Россия Краснодарский кр.г.Сочи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хурцева Раиса Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Хурцева Вера Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хурцева Вера Ильинична

Развод
Неизвестно

Жена: Хурцева Мария Степановна / 1-Й Брак /

Смерть
Около 2012
Россия Краснодарский кр, г.Ейск
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр г.Ейск
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