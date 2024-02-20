Хурцева (Щербакова) Мария Степановна / 1-Й Брак /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хурцев Михаил Алексеевич
Россия г.Москва
Бракосочетание
До 1954
Рождение ребёнка
23.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хурцев Михаил Алексеевич
Россия Краснодарский кр.г.Сочи
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно