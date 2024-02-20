Хурцева (Щербакова) Мария Степановна / 1-Й Брак / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурцева (Щербакова) Мария Степановна / 1-Й Брак /

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хурцев Михаил Алексеевич

Россия г.Москва
Бракосочетание
До 1954

Муж: Хурцев Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хурцев Михаил Алексеевич

Россия Краснодарский кр.г.Сочи
Развод
Неизвестно

Муж: Хурцев Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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