Касимов Гавриил
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти16.02.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Касимов Павел
Мать: Касимова Марфа
Бракосочетание
Между 1867 и 1873
Жена: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
1873
Сын: Касимов Александр
Мать ребёнка: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
1886
Сын: Касимов Николай
Мать ребёнка: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
После 1887
Сын: Касимов Василий
Мать ребёнка: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Касимов Павел
Мать ребёнка: Касимова Матрена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1900
похоронен в Бекешевской