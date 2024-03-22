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Касимов Гавриил

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1842

Дата смерти

16.02.1900

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1818 г.р.

Жена

До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Касимов Павел

Мать: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Между 1867 и 1873

Жена: Касимова Матрена

Рождение ребёнка
1873

Сын: Касимов Александр

Мать ребёнка: Касимова Матрена

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Касимова Матрена

Рождение ребёнка
1886

Сын: Касимов Николай

Мать ребёнка: Касимова Матрена

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
После 1887

Сын: Касимов Василий

Мать ребёнка: Касимова Матрена

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Касимов Павел

Мать ребёнка: Касимова Матрена

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
16.02.1900
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
похоронен в Бекешевской
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