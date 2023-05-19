Касимов Александр
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти20.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Касимов Гавриил
Мать: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
02.05.1898
Дочь: Прядкина Елена
Мать ребёнка: Касимова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Касимова Прасковья
Рождение ребёнка
03.09.1912
Сын: Касимов Александр Александрович
Мать ребёнка: Касимова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
ремесленник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1963
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика