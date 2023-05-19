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Касимов Александр

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1873

Дата смерти

20.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Касимов Гавриил

Мать: Касимова Матрена

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.05.1898

Дочь: Прядкина Елена

Мать ребёнка: Касимова Прасковья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Касимова Прасковья

Рождение ребёнка
03.09.1912

Сын: Касимов Александр Александрович

Мать ребёнка: Касимова Прасковья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
ремесленник
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
20.05.1963
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
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