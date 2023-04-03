Касимова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1836
Муж: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1841
Сын: Касимов Александр
Отец ребёнка: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1842
Сын: Касимов Гавриил
Отец ребёнка: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1845
Сын: Касимов Николай
Отец ребёнка: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1846
Сын: Касимов Герасим
Отец ребёнка: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1850
Сын: Касимов Михаил
Отец ребёнка: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Касимов Павел
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Касимов Павел
Работа или профессия
21.04.1888
Утверждена в должности просфорни к Рождество-Богородицкой церкви
Работа или профессия
Неизвестно
просфорня
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1899