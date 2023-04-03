Касимова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

До 1801 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1836

Муж: Касимов Павел

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Касимов Александр

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Касимов Гавриил

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Касимов Николай

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Касимов Герасим

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Касимов Михаил

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Касимов Павел

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
21.04.1888
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Утверждена в должности просфорни к Рождество-Богородицкой церкви
Работа или профессия
Неизвестно
просфорня
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1899
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край