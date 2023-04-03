Касимова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

14.01.1904

Пол

Женский

Отец

До 1837 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Ан.

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Между 1867 и 1873

Муж: Касимов Гавриил

Рождение ребёнка
1873

Сын: Касимов Александр

Отец ребёнка: Касимов Гавриил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: (Касимова) Екатерина

Отец ребёнка: Касимов Гавриил

Рождение ребёнка
1886

Сын: Касимов Николай

Отец ребёнка: Касимов Гавриил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
После 1887

Сын: Касимов Василий

Отец ребёнка: Касимов Гавриил

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Касимов Павел

Отец ребёнка: Касимов Гавриил

Смерть
14.01.1904
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
похоронена в Бекешевской

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