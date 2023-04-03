Касимова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смерти14.01.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Ан.
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1867 и 1873
Муж: Касимов Гавриил
Рождение ребёнка
1873
Сын: Касимов Александр
Отец ребёнка: Касимов Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: (Касимова) Екатерина
Отец ребёнка: Касимов Гавриил
Рождение ребёнка
1886
Сын: Касимов Николай
Отец ребёнка: Касимов Гавриил
Рождение ребёнка
После 1887
Сын: Касимов Василий
Отец ребёнка: Касимов Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Касимов Павел
Отец ребёнка: Касимов Гавриил
Смерть
14.01.1904
похоронена в Бекешевской