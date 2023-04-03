Касимов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Касимов Гавриил
Мать: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева (Касимова) Елена
Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Назарова) Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.08.1917
Сын: Касимов Пётр
Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
1918
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