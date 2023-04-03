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Касимов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Касимов Гавриил

Мать: Касимова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева (Касимова) Елена

Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Назарова) Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.08.1917

Сын: Касимов Пётр

Мать ребёнка: (Назарова) Евдокия

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
1918
тиф

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