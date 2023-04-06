Касимов Николай
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти02.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Касимов Гавриил
Мать: Касимова Матрена
Рождение ребёнка
?.11.1911
Сын: Касимов Александр
Мать ребёнка: Агафья
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1957