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Касимов Николай

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Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

02.02.1957

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

До 1855 г.р.

Жена

Между 1903 и 1906 г.р.
1903 г.р.
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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Касимов Гавриил

Мать: Касимова Матрена

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.11.1911

Сын: Касимов Александр

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
10.08.1930

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Пелагея

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Смерть
02.02.1957
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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