(Касимова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касимова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

Между 1903 и 1906 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930

Отец: Касимов Николай

Мать: (Звягинцева) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Николай

Отец ребёнка: Зорин Владимир

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Владимир

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зорина) Наталия

Отец ребёнка: Зорин Владимир

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Александр

Отец ребёнка: Зорин Владимир

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Владимир

венчание
Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.03.1957

Сын: Зорин Алексей

Отец ребёнка: Зорин Владимир

Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

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