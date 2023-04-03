(Касимова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930
Отец: Касимов Николай
Мать: (Звягинцева) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Николай
Отец ребёнка: Зорин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зорин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зорина) Наталия
Отец ребёнка: Зорин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Александр
Отец ребёнка: Зорин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорин Владимир
венчание
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1957
Сын: Зорин Алексей
Отец ребёнка: Зорин Владимир
Смерть
Неизвестно