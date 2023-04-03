Зорин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин Владимир

Зорин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Николай

Мать ребёнка: (Касимова) Зоя

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Касимова) Зоя

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зорина) Наталия

Мать ребёнка: (Касимова) Зоя

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Александр

Мать ребёнка: (Касимова) Зоя

Брест, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Касимова) Зоя

венчание
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.03.1957

Сын: Зорин Алексей

Мать ребёнка: (Касимова) Зоя

Смерть
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.