Зорин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Николай
Мать ребёнка: (Касимова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Касимова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зорина) Наталия
Мать ребёнка: (Касимова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Александр
Мать ребёнка: (Касимова) Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Касимова) Зоя
венчание
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1957
Сын: Зорин Алексей
Мать ребёнка: (Касимова) Зоя
Смерть
Неизвестно