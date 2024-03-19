станица Бекешевская, станица Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Бекешевская

Предгорный муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Аннаизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведение и т.д.https://forum.vgd.ru/2042/Разные источники

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5663Бекешевская станицана левом берегу р. Кумы391187131928422676великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 9, бакалейных 10. Питейных заведений 2. Мукомольных мельниц 18.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Кубанская область, Баталпашинский отдел, Бекешевская станица
станица Бекешевская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Предгорный район
87712Бекешевскаястаница44°07'42°26'L-38-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Предгорный муниципальный район, Сельское поселение станица Бекешевская
7648402101ст-ца Бекешевская#Н/Д
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