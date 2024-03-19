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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Аннаизучение фамильных линий, реконструкция, совместные закупки архивных документов, краеведение и т.д.https://forum.vgd.ru/2042/Разные источники
Список населённых мест Кубанской области 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5663Бекешевская станицана левом берегу р. Кумы391187131928422676великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 9, бакалейных 10. Питейных заведений 2. Мукомольных мельниц 18.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Бекешевская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87712Бекешевскаястаница44°07'42°26'L-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7648402101ст-ца Бекешевская#Н/Д