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Касимов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 18.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Касимов Герасим

Мать: Касимова Устиния Федорова

Бракосочетание
Около 1836

Жена: Касимова Марфа

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Касимов Александр

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Касимов Гавриил

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Касимов Николай

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Касимов Герасим

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Касимов Михаил

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Касимова Марфа

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
церковнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
До 18.07.1872
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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