Касимов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 18.07.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Касимов Герасим
Бракосочетание
Около 1836
Жена: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1841
Сын: Касимов Александр
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1842
Сын: Касимов Гавриил
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1845
Сын: Касимов Николай
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1846
Сын: Касимов Герасим
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1850
Сын: Касимов Михаил
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Касимова Марфа
Работа или профессия
Неизвестно
церковнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 18.07.1872