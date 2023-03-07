Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.07.1874 ст.
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874 ст.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Расторгуев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
30.06.1896 ст.
Дочь: Агеева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
28.11.1898 ст.
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
06.09.1900 ст.
Сын: Расторгуев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Расторгуев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.1906
Дочь: Чекмарева Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.
Дочь: Клементьева Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1914
Дочь: Расторгуева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
клинская мещанка, швея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1921
Причина смерти: черная оспа