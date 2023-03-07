Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна

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Место рождения

Перово, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

21.07.1874 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1874 ст.

Отец: Васильев Владимир Васильевич

Мать: Васильева Елизавета Кузьминична

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Расторгуев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.06.1896 ст.

Дочь: Агеева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1898 ст.

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.09.1900 ст.

Сын: Расторгуев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1905

Сын: Расторгуев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1906

Дочь: Чекмарева Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Дочь: Клементьева Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1914

Дочь: Расторгуева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Расторгуев Николай Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Расторгуев Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
клинская мещанка, швея
Место жительства
Неизвестно
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
1921
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Причина смерти: черная оспа
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