Агеева (Расторгуева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1896 ст.
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Трофим
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
01.10.1917 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1920
Отец ребёнка: Агеев Трофим
Смерть
1922
Причина смерти: при родах