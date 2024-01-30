Агеева (Расторгуева) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Расторгуева) Ольга Николаевна

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Место рождения

Перово, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

30.06.1896 ст.

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1896 ст.

Отец: Расторгуев Николай Григорьевич

Мать: Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Трофим

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
01.10.1917 ст.

Муж: Харитонов Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1920

Сын: Агеев Сергей Трофимович

Отец ребёнка: Агеев Трофим

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1922
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: при родах

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