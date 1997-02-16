Клементьева (Расторгуева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева (Расторгуева) Лидия Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.02.1909 ст.

Дата смерти

16.02.1997

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909 ст.

Отец: Расторгуев Николай Григорьевич

Мать: Расторгуева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Клементьев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Клементьев Алексей

Рождение ребёнка
12.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клементьев Алексей

Рождение ребёнка
17.01.1938

Сын: Клементьев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Клементьев Алексей

Рождение ребёнка
?.10.1941

Сын: Клементьев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Клементьев Алексей

Рождение ребёнка
01.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клементьев Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
учительница младших классов, затем домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Алексей

Смерть
16.02.1997
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