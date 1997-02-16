Клементьева (Расторгуева) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1909 ст.
Дата смерти16.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1930
Сын: Клементьев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Клементьев Алексей
Рождение ребёнка
12.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клементьев Алексей
Рождение ребёнка
17.01.1938
Сын: Клементьев Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Клементьев Алексей
Рождение ребёнка
?.10.1941
Сын: Клементьев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Клементьев Алексей
Рождение ребёнка
01.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клементьев Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
учительница младших классов, затем домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементьев Алексей
Смерть
16.02.1997