Чекмарева (Расторгуева) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1906
Дата смерти20.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1906
Рождение ребёнка
17.03.1935
Дочь: Асланова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.12.1938
Дочь: Васильева Мария Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.1946
Сын: Чекмарев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекмарев Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1961