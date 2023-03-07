Чекмарева (Расторгуева) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарева (Расторгуева) Клавдия Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.05.1906

Дата смерти

20.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1906

Отец: Расторгуев Николай Григорьевич

Мать: Расторгуева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.03.1935

Дочь: Асланова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.12.1938

Дочь: Васильева Мария Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.1946

Сын: Чекмарев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекмарев Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
портниха
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.02.1961
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