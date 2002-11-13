Расторгуева (Расторгуева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расторгуева (Расторгуева) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.09.1914

Дата смерти

13.11.2002

Пол

Женский

Отец

1864 или 1861 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1914

Отец: Расторгуев Николай Григорьевич

Мать: Расторгуева Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левиков Владимир Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра Советской Армии
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левиков Владимир Александрович

Смерть
13.11.2002
Москва, город федерального значения Москва
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