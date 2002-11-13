Расторгуева (Расторгуева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1914
Дата смерти13.11.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1914
Рождение ребёнка
16.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левиков Владимир Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
актриса театра Советской Армии
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.2002