Васильева (Петушкова) Елизавета Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти21.09.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
Неизвестно
московская мещанка Новгородской слободы
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1869 ст.
Рождение ребёнка
26.07.1870 ст.
Сын: Васильев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1872 ст.
Сын: Васильев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1874 ст.
Дочь: Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.
Дочь: Толстякова (Васильева) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1879 ст.
Сын: Васильев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1883 ст.
Сын: Васильев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич
Смерть
21.09.1920
Причина смерти: от старческой дряхлости