Васильева (Петушкова) Елизавета Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Петушкова) Елизавета Кузьминична

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1844

Дата смерти

21.09.1920

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Петушков Кузьма Демьянович

Мать: Петушкова Матрена Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
московская мещанка Новгородской слободы
Место жительства
Неизвестно
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
28.09.1869 ст.

Муж: Васильев Владимир Васильевич

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1870 ст.

Сын: Васильев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1872 ст.

Сын: Васильев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1874 ст.

Дочь: Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1876 ст.

Дочь: Толстякова (Васильева) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1879 ст.

Сын: Васильев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1883 ст.

Сын: Васильев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Васильев Владимир Васильевич

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
21.09.1920
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Причина смерти: от старческой дряхлости

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