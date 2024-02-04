Расторгуев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРасторгуев Николай Николаевич

Расторгуев Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.04.1905 ст.

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

После 1865 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

1924 г.р.
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1905 ст.

Отец: Расторгуев Николай Григорьевич

Мать: Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расторгуева Варвара А

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий, шофер
Место жительства
Неизвестно
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1924

Сын: Расторгуев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Расторгуев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А

Реутов, Реутов, Московская область
Смерть
1949
Таллин, Эстонская ССР
Причина смерти: убит

Мы используем куки для улучшения работы сайта.