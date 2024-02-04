Расторгуев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1905 ст.
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1905 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Расторгуева Варвара А
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий, шофер
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1924
Сын: Расторгуев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А
Рождение ребёнка
1925
Сын: Расторгуев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Расторгуева Варвара А
Смерть
1949
Таллин, Эстонская ССР
Причина смерти: убит