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Расторгуев Сергей Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.09.1900 ст.

Дата смерти

07.06.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1900 ст.

Отец: Расторгуев Николай Григорьевич

Мать: Расторгуева (Васильева) Мария Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
наборщик в типографии, заведующий производством в типографии «Красная звезда» был секретарем партийной организации типографии
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.09.1923

Жена: Расторгуева (Логачева) Елизавета Алексеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1924

Сын: Расторгуев Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Расторгуева (Логачева) Елизавета Алексеевна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1927

Дочь: Коновалова (Расторгуева) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Расторгуева (Логачева) Елизавета Алексеевна

Смерть
07.06.1968
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: острая коронарная недостаточность

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