Расторгуев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1900 ст.
Дата смерти07.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1900 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
наборщик в типографии, заведующий производством в типографии «Красная звезда» был секретарем партийной организации типографии
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.09.1923
Рождение ребёнка
26.07.1924
Мать ребёнка: Расторгуева (Логачева) Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
06.01.1927
Смерть
07.06.1968
Причина смерти: острая коронарная недостаточность