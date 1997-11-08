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Морозов Григорий Самойлович

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Место рождения

Максимовка, Акмолинская, Казакстан

Дата рождения

15.08.1912

Дата смерти

08.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

С 1883 по 1884 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

1939 г.р.
1942 г.р.
1946 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1912

Отец: Морозов Самуил Саввин

Мать: (Морозова) Прасковья Давыдовна

Бракосочетание
1937

Жена: (Горобченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
30.01.1939

Дочь: Бондаренко (Морозова) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Морозов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Морозова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
23.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
04.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна

Смерть
08.11.1997
Похороны
Неизвестно

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