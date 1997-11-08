Морозов Григорий Самойлович
Место рожденияМаксимовка, Акмолинская, Казакстан
Дата рождения15.08.1912
Дата смерти08.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1912
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
30.01.1939
Дочь: Бондаренко (Морозова) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Морозов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Морозова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: (Горобченко) Анна Романовна
Рождение ребёнка
23.10.1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
04.01.1957
Смерть
08.11.1997
Похороны
Неизвестно