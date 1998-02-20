(Горобченко) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1916
Дата смерти20.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1916
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
30.01.1939
Дочь: Бондаренко (Морозова) Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Морозов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: (Морозова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович
Рождение ребёнка
23.10.1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
04.01.1957
Смерть
20.02.1998