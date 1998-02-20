(Горобченко) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горобченко) Анна Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1916

Дата смерти

20.02.1998

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1939 г.р.
1942 г.р.
1946 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1916

Отец: Горобченко Роман Самуилов

Мать: Горобченко Мария Симеонова

Бракосочетание
1937

Муж: Морозов Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
30.01.1939

Дочь: Бондаренко (Морозова) Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Морозов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Морозова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
23.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович

Рождение ребёнка
04.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Григорий Самойлович

Смерть
20.02.1998

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