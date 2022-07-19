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Морозов Анатолий Григорьевич

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Место рождения

Максимовка, Акмолинская, Казахстан

Дата рождения

1942

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Морозов Григорий Самойлович

Мать: (Горобченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1996
Томск, город Томск, Томская область

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