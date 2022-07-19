Морозов Анатолий Григорьевич
Место рожденияМаксимовка, Акмолинская, Казахстан
Дата рождения1942
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1996
Томск, город Томск, Томская область