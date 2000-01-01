Морозов Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Игорь Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Анатолий Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
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