(Морозова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияАрайлы, Казахстан
Дата рождения1946
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Морозов Григорий Самойлович
Мать: Анна Романовна
Арайлы, Казахстан
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиротюк Владимир
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сиротюк Владимир
Смерть
2010
Астана қаласы, Қазақстан