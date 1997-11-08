(Морозова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Арайлы, Казахстан

Дата рождения

1946

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Морозов Григорий Самойлович

Мать: Анна Романовна

Арайлы, Казахстан
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиротюк Владимир

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиротюк Владимир

Смерть
2010
Астана қаласы, Қазақстан
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