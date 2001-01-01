Сиротюк Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротюк Владимир

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Место рождения

Украина, Советский Союз

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Смерть
2001
Астана қаласы, Қазақстан
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