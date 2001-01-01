Сиротюк Владимир
Место рожденияУкраина, Советский Союз
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Советский Союз
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Смерть
2001
Астана қаласы, Қазақстан