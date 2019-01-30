Бондаренко (Морозова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Морозова) Елена Григорьевна

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Место рождения

Арайлы, Казахстан

Дата рождения

30.01.1939

Дата смерти

20.04.2021

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1939

Отец: Морозов Григорий Самойлович

Мать: Анна Романовна

Арайлы, Казахстан
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бонадаренко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бонадаренко Валерий

Отец ребёнка: Бонадаренко Николай Иванович

Смерть
20.04.2021
Харьков, Харківська область
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