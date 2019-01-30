Бондаренко (Морозова) Елена Григорьевна
Место рожденияАрайлы, Казахстан
Дата рождения30.01.1939
Дата смерти20.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1939
Отец: Морозов Григорий Самойлович
Мать: Анна Романовна
Арайлы, Казахстан
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бонадаренко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бонадаренко Валерий
Отец ребёнка: Бонадаренко Николай Иванович
Смерть
20.04.2021
Харьков, Харківська область