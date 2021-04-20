Бонадаренко Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонадаренко Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бонадаренко Николай Иванович

Мать: Бондаренко Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
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