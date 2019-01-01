Бонадаренко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондаренко Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бонадаренко Валерий
Мать ребёнка: Бондаренко Елена Григорьевна
Смерть
2019