Бонадаренко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонадаренко Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондаренко Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бонадаренко Валерий

Мать ребёнка: Бондаренко Елена Григорьевна

Смерть
2019
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