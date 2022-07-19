Горобченко Роман Самуилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Горобченко Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Роман
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Иван
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Горобченко Матвей Романович
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Горобченко Каллиник Романов
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Горобченко Василий Романов
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1901
Дочь: (Горобченко) Татьяна
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
1902
Сын: Горобченко Михаил
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Рождение ребёнка
28.11.1916
Дочь: (Горобченко) Анна Романовна
Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова
Бракосочетание
1917
Смерть
Неизвестно