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Горобченко Роман Самуилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Горобченко Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобченко Роман

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобченко Иван

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Горобченко Матвей Романович

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Горобченко Каллиник Романов

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Горобченко Василий Романов

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1901

Дочь: (Горобченко) Татьяна

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
1902

Сын: Горобченко Михаил

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Рождение ребёнка
28.11.1916

Дочь: (Горобченко) Анна Романовна

Мать ребёнка: Горобченко Мария Симеонова

Бракосочетание
1917

Жена: Горобченко Мария Симеонова

Смерть
Неизвестно

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