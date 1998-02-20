Горобченко Мария Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоробченко Мария Симеонова

Горобченко Мария Симеонова

avatar

Место рождения

Молдавия

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Семен

Мать: не указана

Молдавия
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Горобченко Матвей Романович

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Горобченко Каллиник Романов

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Горобченко Василий Романов

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1901

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Горобченко Михаил

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Рождение ребёнка
28.11.1916

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Бракосочетание
1917

Муж: Горобченко Роман Самуилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мощанова Варвара

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобченко Роман

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобченко Иван

Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close