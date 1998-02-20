Горобченко Мария Симеонова
Место рожденияМолдавия
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Семен
Мать: не указана
Молдавия
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Горобченко Матвей Романович
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Горобченко Каллиник Романов
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Горобченко Василий Романов
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1901
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Горобченко Михаил
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Рождение ребёнка
28.11.1916
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мощанова Варвара
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Роман
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горобченко Иван
Отец ребёнка: Горобченко Роман Самуилов
Смерть
Неизвестно