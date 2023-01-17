(Морозова) Прасковья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Прасковья Давыдовна

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Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

С 1883 по 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884

Отец: Мороз Давыд Иванович

Мать: Евгения Трофимовна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
20.01.1904

Муж: Морозов Самуил Саввин

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
31.12.1904

Сын: Морозов Василий Самойлович

Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1908

Сын: Мороз савва самойлович

Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.08.1912

Сын: Морозов Григорий Самойлович

Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин

Максимовка, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
22.08.1914

Дочь: Анна Самуиловна

Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин

Родионовка, Акмолинская область Семеновская область
Рождение ребёнка
07.01.1922

Дочь: Татьяна Самойловна

Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин

Максимовка, Семеновская волость, Акмолинский уезд Казахстан
Смерть
Неизвестно
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