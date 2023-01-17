(Морозова) Прасковья Давыдовна
Место рождения
Дата рожденияС 1883 по 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1884
Отец: Мороз Давыд Иванович
Мать: Евгения Трофимовна
Бракосочетание
20.01.1904
Рождение ребёнка
31.12.1904
Сын: Морозов Василий Самойлович
Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин
Рождение ребёнка
02.12.1908
Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин
Рождение ребёнка
15.08.1912
Сын: Морозов Григорий Самойлович
Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин
Максимовка, Акмолинская, Казакстан
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин
Родионовка, Акмолинская область Семеновская область
Рождение ребёнка
07.01.1922
Дочь: Татьяна Самойловна
Отец ребёнка: Морозов Самуил Саввин
Максимовка, Семеновская волость, Акмолинский уезд Казахстан
Смерть
Неизвестно