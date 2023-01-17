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Морозов Василий Самойлович

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Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

31.12.1904

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904

Отец: Морозов Самуил Саввин

Мать: Прасковья Давыдовна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кузавизина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Морозова Надежда

Рождение ребёнка
1930

Сын: Морозов Петр

Мать ребёнка: Морозова Надежда

Рождение ребёнка
1937

Сын: Морозов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Морозова Надежда

Рождение ребёнка
1939

Сын: Морозов Владимир

Мать ребёнка: Морозова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Иван

Мать ребёнка: Морозова Надежда

Смерть
1995
Максимов, Акмолинская область, Каказахстан
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