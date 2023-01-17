Морозов Василий Самойлович
Место рождения
Дата рождения31.12.1904
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1904
Отец: Морозов Самуил Саввин
Мать: Прасковья Давыдовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кузавизина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Морозова Надежда
Рождение ребёнка
1930
Сын: Морозов Петр
Мать ребёнка: Морозова Надежда
Рождение ребёнка
1937
Сын: Морозов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Морозова Надежда
Рождение ребёнка
1939
Сын: Морозов Владимир
Мать ребёнка: Морозова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Иван
Мать ребёнка: Морозова Надежда
Смерть
1995
Максимов, Акмолинская область, Каказахстан